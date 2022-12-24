بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 24 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على سرت وماجاورها تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 22)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم الغد خاصةً على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق, وتكون الفرصة أفضل على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا رعدية ، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07).