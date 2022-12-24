اليوم.. ليبيا تحتفي بالذكرى الـ 71 لاستقلالها

أخبار ليبيا24

تحتفل ليبيا اليوم السبت بالذكرى الـ 71 لاستقلالها، والذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام، والذي جاء بعد عقود طويلة من النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

وأضاف، “ونحن نعاهد الله والوطن، في هذه الفترة الخطيرة التي تجتازها البلاد، أن نبذل كل جهدنا بما يعود بالمصلحة والرفاهية لشعبنا الكريم، حتى تتحقق أهدافنا السامية، وتتبوأ بلادنا العزيزة المكان اللائق بها بين الأمم الحرة. وعلينا جميعاً أن نحتفظ بما اكتسبناه بثمن غال، وأن ننقله بكل حرص وأمانة إلى أجيالنا القادمة”.

وتابع، “إننا في هذه الساعة المباركة نذكر أبطالنا، ونستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على أرواح شهدائنا الأبرار، ونحيي العلم المقدس رمز الجهاد والاتحاد وتراث الأجداد، راجين أن يكون العهد الجديد الذي يبدأ اليوم عهد خير وسلام للبلاد، ونطلب من الله أن يعيننا على ذلك ويمنحنا التوفيق والسداد، إنه خير معين”.

وفي السياق قال ولي عهد المملكة الليبية محمد رضا السنوسي، أمس الجمعة، إن استعادة دستور استقلال ليبيا، خيار لابد من وضعه لتعود ليبيا ديمقراطية.

وأكد السنوسي – بحسب صحيفة وول ستريت جورنال – أنه سيكون من واجبه خدمة الليبيين إذا قرروا مرة أخرى نظاما ملكيا دستوريا.

وأشار ولي العهد، إلى أن الحراك الشعبي المدة الأخيرة يعتبر استعادة دستور ما قبل 1969 السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة البلاد وشرعية مؤسساتها.

ولفت السنوسي إلى أنه منذ 2011 لم يفكر العالم في هذا الخيار وانطلق بمبادرات خلفت المزيد من المأزق.

وأوضح ولي العهد أن ليبيا تأسست كدولة ديمقراطية ولم يفت الأوان بعد على عودتها مرة أخرى، مؤكدا أن عودة دستور الاستقلال فرصة تاريخية يجب ألا تضيع هباء.