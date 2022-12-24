الارصاد: أمطار متفرقة مستمرة اليوم بهذه المناطق.. وهذا موعد استقرار الاجواء!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 24/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال (سرت وماجاورها – مناطق الخليج – المناطق الممتدة من بنغازي ، الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي ) ، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق مابين ( 17 – 21 )مْ ، ولاتتجاوز ( 15 )مْ على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب خفيف أخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تستقر الأجواء تدريجياً بدايةً من مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الإثنين أغلب مناطق ليبيا .

والله اعلـــــــم.