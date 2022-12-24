في ذكرى الاستقلال.. المنقوش ليبيا تواجه تحديات التحول الديمقراطي

أخبار ليبيا 24

في ذكرى استقلال ليبيا، قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن البلاد تواجه اليوم تحديات مرحلة التحول الديمقراطي، وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة”، مضيفة في تغريدة لها “ما يوحد الليبيون أكثر مما يفرقهم”.

وذكرت المنقوش بما جاء في خطاب الملك إدريس الشهير في بنغازي، ليقول لليبيين “إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله”، وأضافت نتطلع إلى استكمال هذه المسيرة الخالدة».

وتحتفل ليبيا اليوم السبت بالذكرى الـ 71 لاستقلالها، والذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام، والذي جاء بعد عقود طويلة من النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

جاء خطاب الملك إدريس المشهور في بنغازي، ليقول لليبيين (إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله) في الذكرى 71 لتأسيس ليبيا نتطلع الى استكمال هذه المسيرة الخالدة،. نواجه اليوم تحديات مرحلة التحول الديمقراطي، وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة. ما يوحد الليبيون أكثر مما يفرقهم — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) December 24, 2022