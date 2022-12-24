الغرياني: يجب ترك منابر المساجد لمن يصدع بالحق

قال سهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، “إن كان خطيب المسجد لايجد في نفسه القوة والجرأة لقول الحق، فعليه أن يعفي نفسه من الخطابة ذلك اليوم (هذا على أقل تقدير) ويترك المنبر لمن يصدع بالحق عليه وينكر فيه المنكر الذي أذهب أرواح المسلمين الأبرياء” وفق تعبيره.

الغرياني أضاف في تدوينة بفيسبوك “أما جلوس الخطيب على المنبر وهو يجبن أن يتحدث عن واجب الوقت الذي لاتخطئه الأبصار، فهذا من باب كتمان العلم وعدم القيام بحقه، والوعيد فيه شديد يوم الحساب، ونسأل الله العافية (من ذهاب الشيرة)”، وفق تعبيره.