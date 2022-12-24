بعيو: ليبيا بلد محتل تستبيحه الدول الأجنبية ومرتزقتها .. فبماذا تحتفلون؟

عبر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، عن رفضه لاحتفال الليبيين بذكرى الاستقلال وهو اليوم الموافق الـ24 من ديسمبر، مشيرا بقوله، “ليبيا بلد محتل ذليل تستبيحه الدول الأجنبية ومرتزقتها”.

وقال “بعيو”، في منشور له عبر فيسبوك، “اليوم ذكرى استقلال ليبيا وليس عيد الاستقلال، العيد إحياء لحدث كتبه التاريخ ويعيشه الواقع”.

وأضاف، “ليبيا بلد محتل ذليل تستبيحه الدول الأجنبية ومرتزقتها، ومخابراتها، لا سادة فيها ولا سيادة ولا سياسة ولا حرية ولا استقرار ولا شيء سوى العبث، فبماذا تحتفلون أيها الليبيون؟”.