المنفي يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان وولي العهد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الملك سلمان، وولي عهده، قدما التهاني لرئيس المجلس الرئاسي، متمنين التقدم والاستقرار لليبيا وشعبها.

كما قدمت رئيسة اليونان “كاترينا ساكيلاروبولو”، برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي مؤكدة أنها ستواصل دعمها الثابت لمسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار.

وأشادت رئيسة اليونان، بالعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين، والتي تتسم بالود والاحترام المتبادل.