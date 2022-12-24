وزيرة خارجية دبيبة: ليبيا تواجه الآن تحديات مرحلة التحول الديموقراطي

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، إن ليبيا تواجه اليوم تحديات مرحلة التحول الديمقراطي وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة.

وأضافت المنقوش في تغريدة لها عبر صفحتها على “تويتر”، بمناسبة الذكرى 71 لعيد الاستقلال: “ما يوحد الليبيون أكثر مما يفرقهم”.

وتابعت المنقوش في تغريدتها: “جاء في خطاب الملك إدريس الشهير في بنغازي، ليقول لليبيين إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله، نتطلع إلى استكمال هذه المسيرة الخالدة”.

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال