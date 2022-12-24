مجلس النواب: الاستقلال تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين

أخبار ليبيا 24

هنأ مجلس النواب، اليوم السبت، الليبيين بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا الذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام.

وفي بيان له قال مجلس النواب: إن “هذا الاستقلال تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني”.

وعبر المجلس عن دعائه بأن “تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ليتحقق لشعبنا تطلعاته في حياة حرة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

وتحتفل ليبيا اليوم السبت بالذكرى الـ 71 لاستقلالها، والذي جاء بعد عقود طويلة من النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.