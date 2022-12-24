الصلابي: لا توجد حاليًا حكومة وطنية قادرة على جمع شمل الليبيين ورعاية حوار وطني

دعا القيادي في جماعة الإخوان وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المُدرَج على قوائم الإرهاب العربية الليبيين إلى التفاعل إيجابيا مع دعوة الحوار الوطني الليبي التي أطلقها مجلس الأمن، مؤكدًا أن الحوار الوطني الذي لا يستثني أحدًا وهو الطريق الأقصر لإنجاز السلم الأهلي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

الصلابي وفي حديث خاص لموقع “عربي21″، تعليقًا على نتائج اجتماعات مجلس الأمن الأربعاء بشأن ليبيا، أكد أن خيار المغالبة الذي اعتمده الفرقاء السياسيون في ليبيا على مدى العقد الماضي من عمر “الثورة الليبية” أثبت فشله، وأنه لا بديل عن التوافق الوطني الشامل الناجم عن حوار وطني جدي يفضي إلى خارطة طريق واضحة.

وأضاف: “رأيي أنه لا توجد حاليًا حكومة وطنية ليبية قادرة على جمع شمل الليبيين ولا على رعاية حوار وطني لا يستثني أحدًا يفضي إلى خارطة طريق تفضي إلى إجراء انتخابات حقيقية من شأنها الإسهام في تشكيل حكومة وطنية تنجز المصالحة الوطنية وتؤسس فعليًا للدولة الوطنية الجامعة، والقادرة على حماية السيادة الوطنية”.

وناشد الصلابي من أسماهم بـ “مراكز القوى” التي قال بأنها تتقاسم النفوذ على ليبيا، إلى تحكيم العقل والاحتكام إلى قواعد الحوار الوطني البعيد عن الحسابات الذاتية والشخصية العابرة لصالح قضايا الناس وطموحهم إلى الاستقرار.

الصلابي ختم : “ضمن هذا الإطار فإنني أدعو الوطنيين الليبيين إلى استثمار دعوة مجلس الأمن الدولي للحوار، من أجل تحقيق مطلب الليبيين في بناء مؤسسات الدولة المدنية التي من أجلها ثار الليبيون”، على حد تعبيره.