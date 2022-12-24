شلقم: معظم قادة أمريكا اللاتينية قابلتهم في ليبيا.. وطموحاتهم الوطنية مجرد أحلام

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إنه التقى معظم رؤساء أمريكا اللاتينية، في ليبيا أو في بلدانهم أو في اجتماعات الأمم المتحدة، و المشترك بينهم هو، الطموحات الوطنية الكبيرة، ويمكن أن نصفها بأنها، نوبة أحلام أو لنقل آمال ولكن تغيب عنها الرؤية الموضوعية والحقائق الواقعية، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية “أميركا اللاتينية أرض التحولات والتغيرات بين الثورة والانقلابات والمعاناة، لكنها في السنوات الأخيرة، عاشت حالة نسبية من الاستقرار.. رغم كل السلبيات التي شهدتها أميركا اللاتينية تحت حكم اليسار، فما زال يجد دعماً شعبياً واسعاً. لقد تحرك اليساريون في الوسط الشعبي بقوة، وخاصة بين الطبقة الكادحة، ووجدوا دعماً من اليسار اللاهوتي الذي يرفع شعار المسيحية الاشتراكية، لكن اليمين ما زال يعول على إخفاقات اليسار الاقتصادية، وينشر وعياً جديداً بين قطاعات الناس انطلاقاً من التغييرات التي يشهدها العالم” وفق تعبيره.