العابد ومهراج يبحثان كيفية خلق وظائف للشباب وذوي الإعاقة في القطاع الخاص

أخبار ليبيا 24

بحث وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، التعاون في مجالات العمل والتأهيل المهني للشباب وذوي الإعاقة وكيفية خلق وظائف في القطاع الخاص.

وبحسب بيان الوزارة ناقش الجانبان في لقاء بديوان الوزارة بطرابلس آليات التعاون لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي يعمل على تنفيذها المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وأكد العابد على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في المستقبل وتقوية أواصر التعاون في مجالات مختلفة.

وأعلن السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم، في سبيل الارتقاء بالخدمات للفئات التي تعنى برعايتها وفق برنامج تعاون مشترك بين البلدين.

وفي تغريدة له قال مهراج: “لقائي مع وزير العمل والتأهيل السيد علي العابد الذي قدم لي المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي تشرف عليه الوزارة والمدعوم من فرنسا ومنظمات دولية التأهيل والإدماج يساهمان في استقرار ليبيا والمصالحة الوطنية”.

لقائي مع وزير العمل و التأهيل السيد #علي_العابد الذي قدم لي #المشروع_الوطني_للتأهيل_و_إعادة_الإدماج الذي تشرف عليه الوزارة و المدعوم من 🇨🇵 و منظمات دولية

التأهيل و الإدماج يساهمان في استقرار 🇱🇾 و #المصالحة_الوطنية#DDR @AmbaFranceLibye @AbuazumAli @francediplo_AR pic.twitter.com/PFwlZmIzHE — Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) December 23, 2022