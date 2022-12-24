كميات الامطار التي هطلت على مُـدن ومناطـق ليبيا خلال 24 ساعـة الماضية

نشر المركز الوطني للإرصاد الجوية نشرة الامطار اليومية رصدت من خلالها كميات الامطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاربعاء الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري 2022م.

وسجلت أكبر كمية امطار هطلت على منطقة سرت الارصاد وبلغت 25.0 ملمتر و 24.7 مليمتر على منطقة مركز الحدائق بنغازي وبمنطقة قصر احمد 8.5 ملمتر. وكانت أقل كمية أمطار هطلت على تاجوراء البحوث الزراعية وبلغت الكميات (0.2 مليمتر) ومنطقة مركز بحوث الصفصاف الزراعي كانت 5 من عشرة من المليمتر .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي