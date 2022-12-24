شركة الكهرباء: وصول معدات صيانة محطتي مصراتة وشمال بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات خاصة بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة وكذلك الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” وصول أربع شحنات جديدة (25 طرد) من المعدات إلى مطار معيتيقه الدولي مُورَّدة من شركة سيمنس الألمانية والتي تشمل قطع غيار وملحقات خاصة بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة الجاري تنفيذها حاليًا.

كما وصلت ثمان شحنات (21 طرد) خاصة بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة والتي ستخضع للعمرة الجسيمة مع بداية الشهر المقبل والتي من شأنهما المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدراتهما الإنتاجية .

وبينت الشركة أن إجراء العمرات الجسيمة لوحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج يهدف إلى جعلها تعمل بكامل قدراتها الإنتاجية وإطالة عمرها .