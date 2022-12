ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي على أن جماعة الاخوان لا تحاول فقط اختراق القضاء ولكنها استغلته بالفعل حينما حصلت على أحكام ببطلان الانتخابات وإقصاء شخصيات مناهضة لهم.

الزبيدي أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن “إخوان ليبيا” يستخدمون التخويف والترهيب ضد القضاة فتم خطف واستهداف بعضهم، كما استخدموا البرلمان السابق لسن قوانين العزل السياسي والنزاهة، الأمر الذي لا يزال المجتمع يدفع ثمنه.

وشدد على أن القضاء يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية والاستغلال، إلا أن عناصر الجماعة يعملون بقوة للتدخل في كل المؤسسات، خاصة القضاء والإعلام وحتى المؤسسات الدينية.

ونوّه إلى أن الأحكام القضائية ضد عناصر الجماعة والمتحالفين معها لا تنفذ مثلما جرى مع الصادق الغرياني في طرابلس الذي له موقف عدائي ضد دول عربية.

Shares

The post الزبيدي: عناصر الاخوان يعملون بقوة للتدخل في كل المؤسسات خاصة القضاء والإعلام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية