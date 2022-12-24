المنفي: نجدد العهد للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على تجديد العهد للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا.

وقال المنفي، في تصريحات له بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد استقلال ليبيا: “في ذكرى الاستقلال، نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا لبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء شعبنا العظيم على مختلف توجهاتهم السياسية”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: “نجدد العهد للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع بلدنا الحبيب”.

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية، وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.