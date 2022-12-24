في ذكرى الاستقلال.. المنفي: نجدد العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا الذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام.

وفي بيان ، اليوم السبت، عبر منصة الرئيس، قال المنفي، “في ذكرى الاستقلال، نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا لبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء شعبنا العظيم على مختلف توجهاتهم السياسية”.

وتابع المنفي: “نجدد العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع بلدنا الحبيب”.

وتحتفل ليبيا اليوم السبت بالذكرى الـ 71 لاستقلالها، والذي جاء بعد عقود طويلة من النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.