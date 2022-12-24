ومذيعة قنميس القطراني: يجب أن نتعلم الوطنية من تركيا في احتفالنا بعيد الاستقلال

طالبت الإعلامية الليبية ومذيعة قناة النبأ السابقة المناصرة للإرهابيين والرافضة للجيشم ميس الريم القطراني بالاقتضاء بالشعب التركي في احتفالاتهم بعيد الجمهورية التركية، وذلك تعليقا على قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باعتبار غدا الأحد عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال “القطراني”، في منشور لها عبر فيسبوك، “في عيد الجمهورية في تركيا، واجب على الطلبة الحضور صباحا لتأدية النشيد الوطني ورفع العلم، ارتداء ملابس بألوان العلم، والتعريف بالأبطال الذين صنعوا التاريخ في هذا اليوم، قراءة القصائد، ومشاهد تمثيلية.

وأضافت، “فكرة العطلة في يوم ذكرى الاستقلال بدون أي نشاط يُذكر ستخرج جيلا ليس لديه قدوة حقيقية يتبع خطاها لحماية وطنه من الأعداء”.