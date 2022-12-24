المنفي: أجدد العهد للمضي قدما نحو السلام والاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العهد للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا.

وقال المنفي في بيان له بمناسبة ذكرى الاستقلال “نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء” الشعب الليبي على مختلف توجهاتهم السياسية.

وفي سياق منفصل هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، الجمعة، الشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الـ71 الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام.

وقال باتيلي في بيان، إن إحياءَ ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤُها في 24 ديسمبر 2021، وتابع لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار. عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.