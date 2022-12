ليبيا – أعرب مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم عن تفهمه مصادر القلق التي عبّرت عنها فئات ليبية وشخصيات فاعلة، بسبب التهميش وظلم توزيع العوائد أو محاولات إقصاء شخصيات من حقها الترشح والمشاركة السياسية.

دغيم قال وفقاً لقناة “ليبيا بانوراما” إن المجلس الرئاسي في ظل الظروف السياسية المعقدة، أطلق مقاربته بخصوص الاستحقاق الدستوري والانتخابي كأولوية، لأنه يرفض الصفقات السياسية، ورهن مستقبل ليبيا في شخصيات أو مؤسسات فقدت الشرعية والمشروعية وانتهت المهلة المحددة لها بخارطة الطريق.

وأكد على أن رئيس المجلس الرئاسي لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي يُفصَّل حسب أشخاص، أو لإقصاء شخصيات بعينها، فهدف المجلس في كل المسارات هو جمع شتات الوطن على آلية تجمع كافة الأطراف وتحفظ حقوقهم وتزيل مخاوفهم.

وبيّن أن رئيس المجلس الرئاسي سيبدأ الحوار مع الأطراف المؤثرة بشكل مباشر، لمعالجة مخاوفهم ووضع آليات وحلول ناجعة وشاملة تسهم في حل الأزمة الليبية على مستوى المسار الانتخابي والمسار الاقتصادي بإدارة العوائد النفطية بشكل سيادي وعادل وشفاف ومسؤول.

ونوّه إلى أن البلاد تمرّ بمرحلة عصيبة تحتاج إلى الحكمة والشجاعة والوقوف صفاً واحداً من أجل وحدة البلاد واستقرارها، ولذا يجب دعم مبادرة المجلس الرئاسي فهو الجسم الوحيد الذي حافظ على الحياد وخلق التوازن بين الأطراف المتنافسة، برؤيته الوطنية الطموحة.

Shares

The post دغيم: رئيس المجلس الرئاسي لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي يُفصَّل على أشخاص first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية