ليبيا.. وزير العمل والسفير الفرنسي يبحثان التعاون في مجالات تأهيل الشباب

التقى وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد الرضا، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، في مكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، التعاون في مجالات العمل والتأهيل المهني للشباب وذوي الإعاقة وكيفية خلق وظائف في القطاع الخاص.

كما ناقش الوزير والسفير الفرنسي في مكتبه بديوان الوزارة بطرابلس آليات التعاون لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي يعمل على تنفيذها المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وأكد الوزير تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في المستقبل وتقوية أواصر التعاون في مجالات مختلفة.

وأعلن السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم، في سبيل الارتقاء بالخدمات للفئات التي تعنى برعايتها وفق برنامج تعاون مشترك بين البلدين.