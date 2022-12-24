مجلس النواب يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال

هنأ مجلس النواب، اليوم السبت، الليبيين بالذكرى الحادية والسبعين لاستقلال ليبيا.

وقال المجلس في بيان، إن “هذا الاستقلال تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني”.

وعبر المجلس عن دعائه بأن “تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ليتحقق لشعبنا تطلعاته في حياة حرة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.