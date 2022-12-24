دغيم: المنفي سيجمع الشتات.. ولن يسمح بتفصيل الدستور على مقاس البعض

قال مستشار الرئاسي لشؤون الانتخابات، زياد دغيم، إن الرئاسي يرفض الصفقات السياسية ورهن مستقبل ليبيا في شخصيات أو مؤسسات فقدت الشرعية والمشروعية، وأن محمد المنفي رئيس المجلس لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي يُفصَّل حسب أشخاص، أو لإقصاء شخصيات بعينها.

أضاف في تصريحات صحفية أن من حق الجميع الترشح في الانتخابات، والمشاركة في الحياة السياسية، ونرفض إقصاء أي شخصية، و الرئاسي هو الجسم الوحيد الذي يخلق التوازن بين الأطراف المتنافسة، برؤية لا ترتكز على مشاريع شخصية أو جهوية أو صفقات مشبوهة، وعلينا جميعًا دعم مبادرته.

وتابع قائلًا أن المنفي سيبدأ الحوار مع الأطراف المؤثرة بشكل مباشر، لمعالجة مخاوفهم ووضع آليات وحلول ناجعة وشاملة تساهم في حل الأزمة الليبية، وهدف الرئاسي هو جمع شتات الوطن على آليه تجمع كافة الأطراف، وتحفظ حقوقهم وتزيل مخاوفهم، مهما كانت النتائج.