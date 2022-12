أبو راس: لا يوجد طرف جاد محلياً أو دولياً يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا

ليبيا- رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن بيان مجلس الأمن ودعوته إلى تشكيل حكومة موحدة جاء فضفاضاً دون تحديد هوية الحوار، أو الحديث عن أطراف الصراع.

أبوراس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،أضافت :” البيان عبارة عن ضغط لتقديم تنازلات أكبر لبعض الدول، وللأطراف الأخرى ذات النفوذ على الأرض، بشأن ما يتعلق بالموارد النفطية والحدود البحرية والاتفاقيات الثنائية”.

وعبرت عن عدم اعتقادها بوجود طرف جاد، محلياً أو دولياً، يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا، وقالت بهذا الخصوص: “لن تجد بعض الأطراف المتداخلة في البلاد أفضل من هذه الفرصة لضمان استمرار مصالحها، رغم ما لاحظناه من جدية في تحركات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورغبته فعلاً في إشراك الليبيين برسم مستقبل بلادهم”، مبرزة أن الرسالة الوحيدة الواضحة التي نقلها بيان مجلس الأمن كانت للمجلس الرئاسي، وتتعلق بدعوته للقيام بمهامه، وحثه على إكمال ملف المصالحة الوطنية، وفق العدالة الانتقالية، بمساعدة الاتحاد الأفريقي.

