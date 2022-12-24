باشاغا يدعو مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية تقود لانتخابات

دعا رئيس الحكومة فتحي باشاغا مجلسي النواب والدولة إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية.

وأضاف باشاغا في سلسلة تغريدات له بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا “بكلّ معاني الفخر والاعتزاز نستذكر مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات التي ستظل دائماً منارة للأجيال وفخراً وطنياً لا يُنسى؛ فكلّ التهاني لأبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا”.

وحث باشاغا كافة الليبيين لأن يحذوا حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة.