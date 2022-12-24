الدبيبة: نخوض طريق الصعاب نحو التأسيس الثاني لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على خوض طريق الصعاب نحو التأسيس الثاني الحديث لليبيا

وأوضح الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “تحل علينا ذكرى استقلال بلادنا المجيد وذكرى كفاح أجدادنا البررة، الذي استمر حتى تأسيس ليبيا الحديث” مضيفا “تلك الجهود المضنية، نستذكرها اليوم ونحن نخوض طريق الصعاب نحو التأسيس الثاني؛ ترسيخا للتعددية والتداول على السلطة، وتحقيقا للاستقرار رغما عن المعرقلين”.

وختم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالقول “إنما الدنيا كفاح للوطن”.

من جانبه جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العهد للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا.

وقال المنفي في بيان له بمناسبة ذكرى الاستقلال “نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء” الشعب الليبي على مختلف توجهاتهم السياسية.