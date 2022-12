الزبير عن بيان صالح والمشري : يخشون حراك الشعب ويحبون البقاء في السلطة

ليبيا – علق المحلل السياسي عصام الزبير على بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري واتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.

الزبير الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إن العبث لا يبني دولة وعلى الشعب التحرك والضغط بصورة كبيرة عليهم فهؤلاء يخشون حراك الشعب ويحبون البقاء في السلطة.

