ليبيا الان

الزبير عن بيان صالح والمشري : يخشون حراك الشعب ويحبون البقاء في السلطة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المحلل السياسي عصام الزبير على بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري واتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.

الزبير الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية  على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إن العبث لا يبني دولة وعلى الشعب التحرك والضغط بصورة كبيرة عليهم فهؤلاء يخشون حراك الشعب ويحبون البقاء في السلطة.

Shares




The post الزبير عن بيان صالح والمشري : يخشون حراك الشعب ويحبون البقاء في السلطة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك