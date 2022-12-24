عضو البرلمان المصري: تحديد الحدود البحرية جائز من طرف واحد بخلاف الترسيم

قال مستشار مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس النواب المصري “عماد جاد” إنه هناك فرق بين تحديد الحدود الذي يكون أحاديا من جانب دولة واحدة وترسيم الحدود الذي يتم بشكل بين دولتين، لافتا إلى أن ما قامت به مصر هو التحديد وأن ليبيا غير ملزمة بهذا القرار.

وأوضح “جاد” في مداخلة مع العربية الحدث أنه بحسب القانون الدولي للبحار الصادر في 1982 يحق للدولة أن تحدد حدودها البحرية من جانب واحد بمسافة 12 ميلا بحريا إلى أن يتم الترسيم مع الدولة المجاورة.

كما رجح المستشار بمركز الأهرام للدرسات أن القاهرة أبلغت السلطات في بنغازي بقرار تحديد الحدود على أن يتم ترسيمها في وقت لاحق حال أجريت الانتخابات وشكلت حكومة موحدة.