أبو جناح للأطباء: مشكلتكم مع وزارة المالية والبيروقراطية الإدارية المقيتة

عقد الدكتور محمد الغوج نقيب عام الأطباء والدكتور صالح احمد ممثلا عن نقابة أطباء طرابلس اجتماعا مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح ووكيل وزاره الصحه سعد الدين المسماري وعدد من مدراء ادارات وزاره الصحة.

وبحث الحضور آخر المستجدات في ما يخص جدول المرتبات الموحد والعقبات والمشاكل التي صاحبت تطبيقه وكيفية معالجتها بشكل عاجل.

ووفق بيان لنقابة الأطباء، فإن أبرز النقاط التي طرحها النقيب العام والتي تمثل مطالب كل شريحة الاطباء في ليبيا عامة ونقل الاستياء الشديد للعناصر الطبية وتفكريها في الاستقالة أو التقاعد بسبب الممارسات الغريبة للدولة بشكل عام ووزارة الماليه بشكل خاص.

وتتلخص الملاحظات في الاتي:

1- عدم الوفاء بالوعود المتفق عليها في أخر اجتماع والذي عقد في وزارة الصحة وضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المالية مع النقيب العام للاطباء وتم من خلالة الاتفاق علي احتساب الدرجه الوظيفيه للمهن الطبيه من تاريخ المباشره و ليس حسب التصنيف المتعاقد علية وفق اللائحة 418.

2- عدم انصاف الاطباء الممارسين ذوي الخبرة و الاستشاريين و الاخصائيين بهذا الجدول.

3- الاسراع بعمليه المطابقه لكل المستشفيات والمراكز و الخدمات الصحيه وتسريع و تسهيل كل العقبات لتسويه مرتباتهم

4- احتساب علاوه المبيت و علاوه العطلات و الاعياد.

5- اعتماد الهيكل التنظيمي للخدمات الصحيه من رئاسة الوزراء و الاسراع في الافراج عن مرتباتهم وفي ختام الاجتماع.

واكد بوجناح على دعمه لجميع مطالب العناصر الطبية والوقوف علي مطالبهم للحصول علي جميع حقوقهم وموضحا أن الاشكالية في وزارة الماليه و البيروقراطية الادارية المقيتة.

واعطى تعليماته لمدراء الادارات للتواصل مع وزارة الماليه

و مدراء المرافق الصحية بهذا الخصوص والإسراع في تعبئة الاستبيانات الخاصة بتعديل الدرجات اسوة بباقي القطعات

واكد علي انه لن يدخر جهدا في انصاف العاملين بقطاع الصحة.