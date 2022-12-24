شركة سرت تبحث مع الإنشاءات النفطية عددا من المشاريع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

بحثت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مع شركة الإنشاءات النفطية مشروع استبدال خط المكثفات من حقل الحطيبة إلى الكيلومتر 81.5 ومشروع صيانة خزان النفط الخام رقم 1 ومشروع ربط خط إنتاج النفط الخام بحقل زلطن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس إدارة شركة سرت محمد فنتري مع رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات النفطية عبدالعزيز محمد عبدالقادر والمهندس بقسم الإنشاءات الهندسية مصطفى بالشيخ بحضور عضو مجلس إدارة شركة سرت للعمليات مصطفى هماد وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة عبدالسلام الجابري وعضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات بدر فضل الله الصيد بحسب المكتب الإعلامي لشركة سرت.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر شركة سرت الوضع الحالي لتلك المشاريع والصعوبات التي تواجهها، وجرى حث المقاول على الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع لأهميتها في عمليات الإنتاج كما استعرض الاجتماع المشاريع المستقبلية التي يمكن التعاون لتنفيذها بين الشركتين.