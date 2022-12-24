المشير حفتر يؤكد على وحدة ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادتها

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أكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، على أن ليبيا دولة واحدة موحدة، مشددًا على أن وحدتها (خط أحمر) ولن يُسمح بالتعدي عليها والمساس بها.

وطالب المشير حفتر، في احتفالية كبيرة في ساحة الكيش ببنغازي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، جميع الأطراف المعنية بليبيا باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا.

وقال: “نعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق لإجراء الانتخابات ونذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى البعثة الأممية تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة”.

أضاف، “بعد مرور 8 سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين”.

وأكد المشير حفتر، على أن “القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب”. وقال: “نذكر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عن العالم”.

ودعا إلى التسامح بين الليبيين ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.

وقال: إن “الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلاتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة”.

كما دعا إلى ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش.