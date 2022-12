حسنى بي: استقلال ليبيا عام 1951 حول الليبيين إلى مواطنين دون تمييز .. فهل فقدنا البوصلة؟

ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن يوم ذكرى إحياء استقلال/ إنشاء دولة جديدة الموافق الـ 24 من شهر ديسمبر حول بموجبها سكان هذه الرقعة الجغرافية إلى مواطنين ليبيين دون تمييز و بذات الواجبات والحقوق.

حسني بي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :” 24 ديسمبر 2022 يوم ذكرى احياء استقلال/ إنشاء دولة جديدة سميت ليبيا عام 1951، تحول بموجبها سكان هذه الرقعة الجغرافية إلى مواطنين ليبيين بدون تمييز و بذات الواجبات و الحقوق؟ للأسف السؤال المطروح : هل فقدنا البوصلة؟”.

