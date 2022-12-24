باشاغا: يجب تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة ليبية موحدة

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا: “بكلّ معاني الفخر والاعتزاز نستذكر مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات التي ستظل دائماً منارة للأجيال وفخراً وطنياً لا يُنسى؛ فكلّ التهاني لأبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة”.

ودعا باشاغا الليبيين أن يحذوا حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وأمس الجمعة، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وجود أي خلاف شخصي بينه وبين باشاغا، وقال إن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية.

واليوم قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات.

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وتابع: “نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية”.