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الرئاسة التركية: لن نسمح بأي تحرك يستهدف تعاوننا مع ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن ليبيا وتركيا أفشلتا كافة المؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، وأسستا قواعد اللعبة الحقيقية بما يتماشى مع مصالحها الخاصة، وبإرادة وتصميم مشتركين لن نسمح بأي تحرك يستهدف التعاون بين البلدين.

وأضاف، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وفق قناة الجزيرة القطرية، “حمدا لله أن أشقائنا الليبيين يعلمون جيدا أن نوايا تركيا صادقة وليس لها أي أجندة خفية”.

وتابع “معا نتخذ خطوات لتعزيز روابطنا التاريخية والجغرافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية الواحدة تلو الأخرى، وستستمر تركيا وشعبها في الوقوف إلى جانب ليبيا والليبيين”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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