المشير حفتر: وحدة ليبيا خطّ أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها

أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أن وحدة ليبيا خط أحمر، وأنه لن يسمح بالتعدي عليها والمساس بها.

وجاء ذلك في كلمة المشير حفتر خلال استقباله الشعبي في ساحة الكيش ببنغازي اليوم السبت، قائلا: يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في مدينة الأبطال مدينة الكرامة بنغازي التي هزمت الإرهاب والإرهابيين.

وشكر شباب بنغازي الذين دحروا الإرهاب وكانوا كالطيور الأبابيل، مبينا أن القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب، وذكّر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عن العالم.

وأضاف حفتر: “اليوم بعد مرور ثمان سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات”.

وأشار المشير إلى أن القيادة العامة أعلنت عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات، متابعا: “نذكر بأننا اول من نادي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية”.

وشدد القائد العام على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش، مضيفا: “في ذكرى استقلال ليبيا نترحم على ابائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية، والليبيون هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة”.

وتمسّك القائد العام بوحدة ليبيا، مشددا على أنها خط أحمر “ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ”، مردفا: يجب التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الامة الليبية.

ودعا المشير حفتر كل مدن ومناطق الغرب الليبي الى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيي.

ولفت إلى أن الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية، واستكمل: نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود اننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله.

كما طالب جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا.