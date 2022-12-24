في ذكرى الاستقلال.. مجلس الدولة: عازمون على أخذ العبر من إخلاص الأجداد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

أكد مجلس الدولة في بيان له بمناسبة ذكرى الاستقلال أنه يعقد العزم على أخذ العبر من إخلاص الأجداد ووفائهم وأن يحذو حذوهم في الحفاظ على استقلال ليبيا ووحدة ترابها التي ضحوا من أجلها بالغالي والنفيس.

وأضاف مجلس الدولة أنه يستذكر في هذه المناسبة أفضال وجهود الأباء والأجداد من أجل الاستقلال مذكرا الجميع أن حدث الاستقلال لم يكن عاديا وما بذله الآباء والأجداد المؤسسون من تضحيات في سبيل نيله هو مجهود تاريخي نسعى للحفاظ عليه.

وقدم مجلس الدولة التهاني الحارة إلى الشعب الليبي بمناسبة العيد الحادي والسبعين لاستقلال البلاد.