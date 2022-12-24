في ذكرى الاستقلال.. المشير حفتر يدعو إلى التسامح بين الليبيين ونبذ العنف وتوحيد الصفوف

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دعا، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، إلى التسامح بين الليبيين ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.

وقال في كلمة أمام حشد كبير من الليبيين في ساحة الكيش ببنغازي، بمناسبة الذكرى الـ 71 للاستقلال، إن “الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلاتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة”.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على أن ليبيا دولة واحدة موحدة، وأن وحدتها (خط أحمر) ولن يُسمح بالتعدي عليها والمساس بها.

وطالب المشير حفتر، جميع الأطراف المعنية بليبيا باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا.

وقال: “نعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق لإجراء الانتخابات ونذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى البعثة الأممية تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة”.

أضاف، “بعد مرور 8 سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين”.

وأكد المشير حفتر، على أن “القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب”. وقال: “نذكر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عن العالم”.