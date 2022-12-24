“لن نترك عائلة بوعجيلة”.. المشير حفتر: نعلن عن فرصة أخيرة لرسم خارطة الطريق والانتخابات

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه أو المساس به.

وأضاف حفتر، في كلمة لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، اليوم السبت، أن القيادة العامة للجيش تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات.

وأشار إلى أنه كان أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مضيفاً: ندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين.

ولفت إلى أن الشعب الليبي يُحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطناً بصورة غير قانونية.. نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله”.

وشدد حفتر على أن ليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ، قائلا إن على بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

وقال إن الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة.

وأكد حفتر ضرورة التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.

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واستطرد: “نطالب جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولاً وأخيراً”، متابعاً: “بعد مرور 8 سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين”.

وأكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش.

وأوضح أن القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب ونذكر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عنه.. ونشكر شباب بنغازي الذين دحروا الإرهاب وكانوا كالطيور الأبابيل”.