حفتر يؤكد في ذكرى الاستقلال على وحدة ليبيا ويشدد على أن وحدتها خط أحمر

أخبار ليبيا 24

أكد، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في كلمة أمام جمهور كبير من الليبيين من مختلف المدن والمناطق في ساحة الكيش ببنغازي بمناسبة الذكرى الـ71 للاستقلال، على وحدة ليبيا وشدد على أن وحدتها (خط أحمر) ولن يُسمح بالتعدي عليها والمساس بها.

ودعا حفتر، الليبيين إلى التسامح فيما بينهم ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.

وقال، إن “الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلاتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة”. وطالب جميع الأطراف المعنية بليبيا باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا.

وأضاف، “بعد مرور 8 سنوات من انطلاق مشروع الكرامة لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين”. وأكد حفتر، على أن “القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب”. وذكر الجميع بأن الليبيين حاربوا وهزموا الإرهاب نيابة عن العالم.

وقال حفتر، “نعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق لإجراء الانتخابات، ونذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى البعثة الأممية تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة”.

ودعا، الليبيين في غرب البلاد إلى عقد حوار ليبي-ليبي. وقال، “أدعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي-ليبي”.