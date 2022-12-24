البركي: ينبغي لأهلنا بالمنطقة الغربية استثمار دعوة المشير حفتر للحوار

أشاد المرشح البرلماني، عبد الرحيم البركي، بدعوة القائد العام المشير خليفة حفتر التي وجهها إلى المنطقة الغربية لبدء حوار ليبي.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “كلمة المشير خليفة حفتر تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية، وتقطع الشك باليقين في وحدة ليبيا وسيادتها، وقيمة المواطن الفرد فيها”.

وأشار إلى أن كلمة المشير حفتر “تمنح المجتمع الدولي آخر فرصة للوصول للانتخابات بخارطة طريقة محددة، وأن من انتصر على الإرهاب نيابة عن العالم قادر على استعادة الوطن بالخيارات المتاحة”.

وأضاف البركي أن “دعوة المشير لأهلنا في المنطقة الغربية للحوار ونبذ الخلافات، وتوجيه الخطاب الإعلامي والديني بما يساعد على الذهاب لمستقبل أفضل، هذه الدعوة ينبغي أن تستثمر من أهلنا في المنطقة الغربية، بعيدا عن التشويش الأيديولوجي والخارجي، وكل الخيارات ممكنة لاستعادة الوطن”.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر ألقى كلمة خلال استقباله الشعبي في ساحة الكيش ببنغازي اليوم السبت، مؤكدا خلالها أن وحدة ليبيا خط أحمر، وأنه لن يسمح بالتعدي عليها والمساس بها.