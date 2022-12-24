أردوغان: تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برقية تهنئة أرسلها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة ذكرى الاستقلال أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا، والشعب الليبي.

وأعرب أردوغان في البرقية عن عمق العلاقة التاريخية التي تربط ليبيا وتركيا والتي ترجع لأكثر من خمسة قرون ماضية، مؤكداً أن تركيا والشعب التركي، سيستمر في الوقوف إلى جانب ليبيا، والشعب الليبي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئيس المجلس الرئاسي.

وعبر أردوغان عن تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة لرئيس المجلس الرئاسي، وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية.