رئيسة الجمهورية اليونانية لـ المنفي: سنواصل دعمنا الثابت لمسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار والازدهار

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، من رئيسة جمهورية اليونان “كاترينا ساكيلاروبولو”، متمنيةً فيها التقدم والازدهار للشعب الليبي.

وأشادت رئيسة جمهورية اليونان، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بالعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين، والتي تتسم بالود والاحترام المتبادل.

وأكدت أن اليونان ستواصل دعمها الثابت لمسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار في البلاد.

