ملك المغرب يهنئ المنفي بعيد استقلال ليبيا الـ 71

هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، اليوم السبت، إن الملك تمنى للشعب الليبي الازدهار والسلام والاستقرار، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار العاهل المغربي إلى حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال ليبيا بعد سنوات من الاحتلال الإيطالي.

وقال الملك في خطاب الاستقلال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.