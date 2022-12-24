منح جائزة السرايا الحمراء لحرية الصحافة للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة

أخبار ليبيا 24

منحت اللجنة العليا المنظمة لحدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، جائزة السرايا الحمراء العربية لصحافة حرية السلام إلى الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وجرى تسليم الجائزة إلى وزير الإعلام الفلسطيني المتحدث باسم الحكومة نبيل أبو ردينة.

وشيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينيّة كانت تعمل لدى قناة الجزيرة، وقد اغتيلت في صباح الحادي عشر مايو 2022 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحامه مخيم جنين. وأصيبت أبو عاقلة برصاصة مباشرة في رأسها، ونقلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي حيث أعلن عن وفاتها.

وأجريت مراسم تشييع رسمية للصحفية شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والشعبية والرسمية.

بعدها بيوم شارك آلاف الفلسطينيين بالقدس، في يوم الجمعة، في تشييع جنازتها وسط تنديد محلي ودولي بمقتلها.