اللافي يصدر تعليماته بحذف صور وزيري الشباب والتعليم العالي من نشاطاته

كشف مصدر عن حدوث خلافات داخل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بين كل من وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي ووزيري الشباب فتح الله الزني والتعليم العالي عمران القيب.

وتطورت الخلافات إلى حد إصدار اللافي تعليماته بحذف صور وزيري الشباب والتعليم العالي من نشاطاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها.

ونقل مصدر مقرب من فتح الله الزني غضبه من قيام منصة “حكومتنا” بحذف صور مشاركته بجوار وليد اللافي في حفل صناع المحتوى العرب الذي تم تنظيمه في طرابلس.

وقال المصدر لـ”الساعة 24″ إن الزني اشتكى لمقربين سلوك اللافي الذي كان مستاءً من حضور الزني للقاء بدون توجيه دعوة له، مرجعا السبب في ذلك إلى مخاوف اللافي من أن يظهر ضعفه في مقابل علاقات وزير الشباب الواسعة في المنطقة العربية.

واختفت كل صور فتح الله الزني من على صفحات حكومة الدبيبة، وعند سؤال أحد موظفين منصة “حكومتنا” التي يشرف عليها وزير الدولة لشؤون الاتصال، قال إن وليد اللافي طلب حذف صور فتح الله الزني ووعمران القيب دون إبداء أسباب.