ليبيا – علق محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، بشأن التساؤلات بأنه بموجب القرار 289 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1949، صارت ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، معتبراً أن المشهد الحالي في ليبيا يعتبر “استقلالًا منقوصًا“.

السلاك قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن ليبيا تعاني من التواجد الأجنبي على الأرض وقواعد أجنبية، وتغلغل النفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب التخلص من كل هذه المظاهر حتى يمكن الحديث عن الاستقلال.

ورأى أن الشارع الليبي يعاني الإحباط في الوقت الراهن إثر حالة الانسداد السياسي الراهنة، والانقسام المؤسساتي وانتشار السلاح، وانتهاك السيادة المتكرر.

ولفت إلى أن الشارع ينتظر الحل الذي يمكنه من تحقق إرادته عبر صناديق الاقتراع، حيث يتطلع الجميع لاختيار من يمثلهم في الرئاسة والبرلمان وكل الجهات التنفيذية.

Shares

The post السلاك: الشارع الليبي ينتظر الحل الذي يمكنه من تحقق إرادته عبر صناديق الاقتراع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية