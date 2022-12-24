رئيس دولة الإمارات ونائبه يهنئان ليبيا بعيد الاستقلال

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور محمد يونس المنفي.

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية، وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا.

وقال في خطاب الاستقلال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.