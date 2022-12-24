وكيل تعليم الدبيبة: نتطلع لتطوير شامل في التعليم التقني

بمشاركة وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير بحكومة الدبيبة، الفرجاني أحمد، انطلقت اليوم السبت، أعمال اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بقطاع التدريب، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وذلك تحضيراً للمؤتمر الثالث للوزراء والقيادات العرب المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني المقرر عقده بعد غد الإثنين بالجزائر.

ويهدف المؤتمر الذي يُشارك فيه نحو (120) من قيادات “الألكسو” وخبراء من قطاع التعليم التقني والتدريب الفني والمهني في الدول العربية، من بينهم الدكتور سعيد الختالي، إلى مناقشة موضوع (مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق العمل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة).

وقال “الفرجاني” المؤتمر يعد فرصة للتفكير والتشاور والاقتراح لمشاريع من شأنها تطوير التدريب الفني والمهني، فضلا، عن توجيه الجهود لتنفيذها على مختلف القطاعات، سيما اعتماد خطة التطوير الشاملة لقطاع التعليم التقني والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وتعميم وإثراء التجارب الوطنية في هذا المجال.

هذا، ويشهد المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام متتالية، تنظيم جلسات وورشات عمل تختص حول إعداد الفنيين العرب إلى سوق العمل العالمية وسبل تطوير قطاع التدريب الفني و المهني ضمن مؤسسات الدراسات والأبحاث وعرض تجارب الدول العربية.