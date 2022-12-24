الدبيبة يحضر نهائي كأس ليبيا لسباق الخيل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت نهائي كأس ليبيا لسباق الخيل، في نسخته الأولى الذي تنظمه الهيئة الليبية لسباق الخيل بميدان أبي ستة في العاصمة طرابلس.

وبينت منصة حكومتنا أن السباق أقيم بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكلاء وزارة العدل للشؤون المحاكم والنيابات، ووزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعدد من السفراء المعتمدين ووزراء ومسؤولي الإعلام المشاركين في مؤتمر وزراء الإعلام العرب وعمداء بلديات طرابلس الكبرى.

ويتزامن انعقاد الكأس مع احتفالات الشعب الليبي بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد استقلال ليبيا وقام رئيس الوزراء رفقة عدد من الحضور بتسليم كأس ليبيا (أصيل ساق لو) للمالك فيصل قرجي والمدرب أسامة إبراهيم صكح والمتسابق خالد المرشاني.

كما قامت إدارة الهيئة بتكريم رئيس الوزراء تقديراً لجهوده في دعم المناشط المتعلقة بسباق الخيل