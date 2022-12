ليبيا – اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية الليبية، عفاف الفرجاني، أن الشارع الليبي الآن يبحث عن قوت يومه، في ظل ما تعانيه ليبيا من أزمات متعددة.

الفرجاني قالت في تصريح لوكالة سبوتنيك” الروسية إن الحكومة الحالية في طرابلس غير شرعية، في حين تتواجد القواعد الإنجليزية والإيطالية، لافتةً إلى أن السفير الأمريكي في العاصمة هو من يقرر للحكومة ويعطي تعليماته وكأنه حاكم ليبيا.

وشددت على أن ليبيا تعيش أسوأ مراحلها السياسية، وأنها تعاني من نفوذ واحتلال متعدد، فيما بات الخروج من هذا النفق المظلم “شبه مستحيل” في ظل الانقسام والتشرذم الحاصل بحسب قولها.

Shares

The post الفرجاني: السفير الأمريكي بالعاصمة هو من يقرر للحكومة ويعطي تعليماته وكأنه حاكم ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية